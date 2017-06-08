Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт

По итогам весеннего месячника уборки города составлен рейтинг районов. Лучше всего дело обстояло в Кронштадтском районе, хуже всего – в Невском.

Итоги весенней уборки подвели на заседании Городского штаба благоустройства 8 июня. Рейтинг составляется на основе 9 показателей – результаты опросов, содержание жилфондов, площадь уборки и т.п.

В лидерах оказался Кронштадтский район. За ним идут Фрунзенский, Центральный, Выборгский, Приморский и др.

Хуже всего себя показал Невский район, чуть лучше Красносельский, Пушкинский и Московский.

Штаб особенно обратил внимание на крайне низкие показатели по составлению протоколов об административных нарушениях, в некоторых районах их обнаружены единицы. Было устранено порядка 350 обнаруженных недостатков, однако новый объезд показал появление порядка 100 новых. В частности, лидером по количеству объектов потребительского рынка с неудовлетворительным внешним видом стал Калининский район – более 1 300.

В ходе месячника было собрано и вывезено в места утилизации 2,2 тыс. тонн мусора и 30 тысяч тонн смета.

Жилкомитет, в свою очередь, отчитался об уборке 52,5 тысяч квадратных метров внутриквартальных и дворовых территорий. На месячник запланировали промыть фасады более 5 тысяч домов, однако из-за пониженной температуры выполнили план на 78%.

Ежегодный месячник по благоустройству прошел в апреле. Весенняя уборка улиц началась на месяц раньше, так как позволяла погода, однако затем температура упала и внесла коррективы в темпы проведения уборки. Общественные активисты предъявляли претензии по количеству пыли на улицах, Смольный призывал подождать до официального окончания месячника.