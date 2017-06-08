Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна

Еще
18:04 08.06.2017
Пришлите свою новость!
17:58
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить расследование о «вмешательстве» России в выборы
17:43
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
17:33
Научное учреждение вынуждено продать недострой на Васильевском
17:24
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
17:19
Депутаты Госдумы предложили отменить закон о блогерах
17:19
Путин поговорил с Си Цзиньпином в Астане
17:12
Матрас с подростками унесло в Финский залив
17:08
Новая «Игра престолов» установит рекорд по горящим каскадерам
17:04
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
17:02
Американский спутник связи выведен на орбиту "Протоном" и "Бризом"
16:50
СМИ: Луческу может продолжить работу в ФК "Зенит"
16:42
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
16:38
В РФ хотят запретить сервисы, позволяющие обходить блокировки сайтов
16:34
«Единороссы» предложили парламенту сажать на пять лет за «карусели» на выборах
16:28
Лавров поговорил с де Мистурой
16:21
Петербургские врачи сели на мотоциклы и велосипеды
16:12
Опрос: Консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии
16:10
В музее «Исаакиевский собор» закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ
16:01
Бездомному отрубили палец в Бокситогорском районе за уход с рабочего места
16:00
Как железная дорога Россию и США соединила
15:51
Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС
15:39
"Зенит" откроет чемпионат в Хабаровске
15:34
Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере
15:31
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
15:29
МВД: Яхтенный мост будет открыт в ближайшее время
15:24
МГУ обогнал Университет Хельсинки в рейтинге лучших вузов мира
15:20
Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города
15:16
Песков: Сайт президента ежедневно подвергается атакам. Но мы не хотим смешить публику
15:00
В Петербурге с начала года демонтировали более 3,5 тысячи рекламных конструкций
14:54
Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге
14:48
Во дворе на Новоизмайловском в ДТП погиб 2-летний ребенок
14:38
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
14:24
Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна
14:16
Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова
14:12
Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов
14:05
УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»
14:04
Банк ВТБ подал в суд на совладельца «Юлмарта»
14:00
У детсада на Северном забил горячий фонтан
13:57
Взрыв у посольства США в Киеве сочли "злостным хулиганством"
13:52
На дамбе из-за колеса столкнулись два микроавтобуса
13:48
Каменноостровский стоит. Горожане сообщают о перекрытиях
13:44
«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа
13:28
Пятерых жильцов дома на Культуры эвакуировали из-за горящей кухни соседей
13:24
В Финляндии ожидается нехватка клубники из-за холодной весны
13:06
В "конфетах", которыми отравились дети в Чите, обнаружили наркотик
13:04
На реконструкции школы в Сестрорецке украли 72 миллиона
13:01
БДТ покажет премьеру фильма об Олеге Каравайчуке
12:57
Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию
12:47
Хозяйка питбуля заплатит 75 тысяч покусанной петербурженке
12:40
Стоун: Мегин Келли плохо подготовилась к разговору с Путиным
12:32
Индонезия сосчитает и зарегистрирует все свои острова
12:18
Парламент Украины определил целью страны вступление в НАТО
12:13
На заводе КИНЕФ шланг напал на рабочего
12:08
На петербургской дамбе остановили работы, чтобы спасти крачек
12:05
В «Русь сидящую» пришли с обыском
11:59
Лоукостер Wizz Air увеличит число рейсов из Пулково до трех в неделю
11:56
В отключенный дом на Джамбула вернули газ
11:48
Мигель Данни едет в Москву
11:38
Истребители Super Hornet из США прилетели отрекламировать себя в Финляндии
11:37
Фурсенко о секретном контракте с Манчини: Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты
11:20
ВЦИОМ: Деятельность премьер-министра начинает расстраивать россиян
11:16
На Мурманском шоссе цементовоз уничтожил «Весту»
11:04
Сторчак: РФ погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Кореи
10:58
В Ботаническом саду расцветет редкая «сестра» Царицы ночи
10:52
Смертельное ДТП под Лодейным Полем: столкнулись грузовики
10:46
«Нафтогаз Украины» не хочет вести переговоры с «Газпромом» на территории России
10:39
ЦБ введет новый механизм санации банков через месяц
10:33
Роспотребнадзор назвал регионы России, где меньше всего курящих
10:27
Обломки пропавшего над Мьянмой самолета и тела пассажиров нашли в море
10:21
"Генералу Ватутину" предстоит ремонт в Ростовской области
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
08.06.2017 14:24

Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна

 

За покушение на убийство матери суд приговорил петербурженку к трём годам колонии общего режима. Получившая тяжёлые травмы женщина до последнего защищала своего ребёнка.

Как сообщили 8 июня в пресс-службе прокуратуры города, преступление было совершено в октябре прошлого года. Ночное застолье едва не закончилось трагедией, когда жительница коммуналки на улице Олеко Дундича с кулаками набросилась на свою 65-летнюю мать, а потом выбросила её из окна. Пролетевшая три этажа пенсионерка была госпитализирована с многочисленными переломами и травмой головы. 42-летнюю безработную задержали на следующий день.

В суде мать просила не наказывать дочь строго. Мнение потерпевшей учли, но следующие три года осужденная проведёт в колонии общего режима.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Полиция эвакуировала Трафальгарскую площадь в Лондоне
В Петербурге оштрафовали за взяточничество главного инспектора Балтфлота
В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер
В финском аквапарке мальчик тонул под равнодушными взглядами посетителей
Несостоявшийся бизнесмен ответит своей квартирой за аферу с НДС
Дацик отсудил 5000 евро за сигаретный дым в камере
Во дворе на Новоизмайловском в ДТП погиб 2-летний ребенок
Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна
Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова
УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

Как железная дорога Россию и США соединила

У детсада на Северном забил горячий фонтан

Новости компаний
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.