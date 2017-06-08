Жительница Купчино в суде заступилась за дочь, которая выкинула ее из окна

За покушение на убийство матери суд приговорил петербурженку к трём годам колонии общего режима. Получившая тяжёлые травмы женщина до последнего защищала своего ребёнка.

Как сообщили 8 июня в пресс-службе прокуратуры города, преступление было совершено в октябре прошлого года. Ночное застолье едва не закончилось трагедией, когда жительница коммуналки на улице Олеко Дундича с кулаками набросилась на свою 65-летнюю мать, а потом выбросила её из окна. Пролетевшая три этажа пенсионерка была госпитализирована с многочисленными переломами и травмой головы. 42-летнюю безработную задержали на следующий день.

В суде мать просила не наказывать дочь строго. Мнение потерпевшей учли, но следующие три года осужденная проведёт в колонии общего режима.