Поклонская: «Трансперенси Интернешнл» будут пилить дрова

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская 8 июня направила обращения в правоохранительные органы с требованием проверить на законность деятельность антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия». Это стало ответом на пристальное внимание организации к декларации народной избранницы.

Как пишут СМИ, письма Поклонская написала на имя директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Материал о якобы незадекларированной квартире в Донецке появился на сайте центра накануне. «Трансперенси» предполагает, что жилье принадлежит именно Поклонской, хотя и зарегистрировано женщину с другой фамилией. Но некая Дубровская Наталья, как выяснили в центре, родилась в тот же день и в том же месте, что и российский депутат. Кроме того, в неофициальной биографии экс-прокурора Крыма именно эта фамилия значится как девичья.

Эти данные Поклонская назвала клеветой. «Все, что я могу прокомментировать сейчас, — это инициирование проверок. И тогда «Трансперенси Интернешнл» будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова», — сказала депутат журналистам днем ранее.

Сотрудники центра в свою очередь обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию Поклонской, в которой они также обратили внимание на две квартиры — московскую, положенную ей как иногороднему депутату, и симферопольскую, которую она занимала будучи прокурором Крыма. По мнению «Трансперенси», Поклонская должна была покинуть эту квартиру.

Организация обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования недвижимости депутатом, на что Поклонская ответила, что принадлежащая прокуратуре Крыма квартира в Симферополе указана в декларации из-за того, что она жила в ней до избрания в Госдуму. Депутат обратилась в специальную комиссию при Генеральной прокуратуре, которая решает вопрос с приватизацией этой недвижимости.

Ранее партия «Яблоко» заподозрила Поклонскую в том, что она не задекларировала доходы своего супруга и автомобиль. Позже Поклонская это объяснила тем, что официально замужем не была, а машину подарила отцу.