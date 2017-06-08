Топ-менеджер Саентологической церкви Петербурга арестована за унижение адептов

Невский суд арестовал третьего саентолога по делу о незаконном предпринимательстве и экстремизме. 63-летняя Галина Шуринова занимала в организации должность исполнительного директора.

Как сообщает Санкт-Петербургский горсуд, 8 июня удовлетворено ходатайство ФСБ об аресте Шуриновой на два месяца. Она обвиняется в незаконном доходе 276 млн рублей от реализации саентологических курсов, участии в экстремистском сообществе и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, Шуринова и еще четверо саентологов-руководителей публично, посредством внутриорганизационных приказов о наложении взысканий за прегрешения, бесчестили провинившихся адептов.

Шуринова отправлена в СИЗО до 5 августа, как и ее соратники – начальник собственной безопасности Анастасия Терентьева и главбух Сахиб Алиев.

Галина Шуринова исповедует саентологию с 1989 года. Организации не удалось добиться религиозного статуса. В 1992-м в Петербурге была зарегистрирована общественная организация «Саентологический центр» (СЦ), в котором Шуринова играла активную роль. В 2008-м СЦ был закрыт по решению суда. До 2012 года в Петербурге действовало некоммерческое партнерство «Центр изучения и применения технологии саентологии и дианетики», при деятельном участии Шуриновой. Партнерство также был ликвидировано судом. В последние годы саентологи вели деятельность без образования единого юридического лица. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности использовались многочисленные ООО, зарегистрированные на членов организации. Они же выступали индивидуальными предпринимателями.

Невский суд планирует рассмотреть еще два ходатайство об аресте – в отношении духовного лидера саентологов Ивана Мацицкого и сотрудницы церкви Констанции Есаулковой, которая, по версии ФСБ, «разрабатывала методику сокрытия преступлений».