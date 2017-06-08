Запущена особая ипотечная программа на коммерцию от LEGENDA

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предлагает особые условия ипотечного кредитования на приобретение строящейся коммерческой недвижимости в smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development.

Официальный партнер компании LEGENDA ПАО «Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по ипотечной программе на коммерческую недвижимость до 15% до регистрации недвижимости в собственность и 14% после регистрации. Чтобы стать заемщиком, покупателю необходимо внести первоначальный взнос в размере не менее 35%. Максимальная сумма кредита, который выдается сроком до 15 лет, составляет 20 млн рублей.

LEGENDA

На сегодняшний день данная программа предлагает наиболее привлекательные условия по кредиту на приобретение коммерческих помещений. Ранее процентная ставка была значительна выше, что делало ипотеку менее выгодной в сравнении с существующими способами покупки такой недвижимости.

LEGENDA

Приобрести коммерческую недвижимость на данных условиях можно в аккредитованных банком smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев». При этом, в случае заинтересованности, вместе с объектом покупатель может получить контактные данные заинтересованных в данном помещении арендаторов. Вся коммерческая недвижимость располагается на первой линии в местах с высоким трафиком и имеет открытые планировки без несущих стен внутри, высокие потолки, панорамное остекление, место под вывеску, отдельные входы и парковочные места.

Напоминаем, что приобрести коммерческую недвижимость от застройщика можно и при условии единовременной оплаты, а также воспользовавшись различными видами рассрочек и программой лояльности для постоянных клиентов.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development