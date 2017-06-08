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18:04 08.06.2017
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08.06.2017 14:04
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Банк ВТБ подал в суд на совладельца «Юлмарта»

ПАО «Банк ВТБ» пытается взыскать с совладельца петербургской компании «Юлмарт» Дмитрия Косыгина 650 млн рублей.


Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе горсуда 8 июня, кредитная организация хочет истребовать с бизнесмена долг по кредиту. Дзержинский районный суд уже принял иск к производству. Предварительное заседание назначено на 3 июля.

Представители еще одного банка – ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – в конце прошлого месяца заявили о своем намерении обратиться в арбитраж с иском о банкротстве НАО «Юлмарт». На сегодняшний день соответствующее заявление в Арбитражном суде по Петербургу и Ленобласти пока не зарегистрировано. Ранее этот банк обращался в суд с требованием взыскать с ООО «Юлмарт Девелопмент» более 400 млн рублей. К производству требования пока не приняли. В апреле Банк «Санкт-Петербург» обращался в суд, пытаясь истребовать с НАО «Юлмарт» почти 1,5 млрд рублей долга по кредитному договору. Суд определил, что заявление было подано с нарушением.

В марте этого года Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов интернет-ретейлером «Юлмарт». По словам представителей компании, ФНС начислила фирме налоги за 2012-2013 годы 260 млн рублей. «Юлмарт» выплатил эту сумму, однако потом оспорил в первой инстанции и подтвердил во второй претензии на 130 млн рублей. Это решение вступило в законную силу, подчеркнули в компании. В начале прошлого года мажоритарии компании разошлись во мнениях о том, как вести бизнес. Противостояние привело к тому, что к компании начали поступать иски от кредиторов. В отношении одного из юрлиц – «Юлмарт РСК» –  ввели процедуру наблюдения.

 


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