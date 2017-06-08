УБЭП ушел с бухгалтерией и браслетами «Руси сидящей»

В благотворительной организации «Русь сидящая» в Москве искали расхищаемые бюджетные средства, но не нашли вообще никаких денег.

Исполнительный директор движения в помощь осужденным Ольга Романова рассказала журналистам, что следственные мероприятия с 10 утра 8 июня в офисе компании на Новоспасском переулке, 3, корпус 2, закончились. Их проводили в рамках доследственной проверки по сигналу о хищении бюджетных средств четыре оперативника московского УБЭПа. «Хорошие парни», – назвала их Романова.

Полицейские забрали всю бухгалтерию «Руси», часть рабочей документации, плюс им подарили браслеты с символикой организации. Денег — ни бюджетных (которых никогда у них не было, уверяет Романова), никаких вообще правоохранители не нашли.

В организации, по словам Романовой, могут только предположить, с чем связан визит силовиков. «Им может не нравиться наше участие в реформе пенитенциарной системы. Или программа финансовой грамотности осужденных. Больше мы ничем не занимаемся», – уверяет директор организации.