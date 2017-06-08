У детсада на Северном забил горячий фонтан

Бьющая ключом вода поливала зелень и тротуар у дошкольного учреждения в Калининском районе Петербурга днём 8 июня из-за дефекта теплосети.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», заявка о вытекании во дворе на пересечении Северного и Гражданского проспектов поступила в 12:45. Гидравлических испытаний не выдержала небольшая труба диаметром 100 мм, в результате чего фонтан горячей воды забил из-под земли у ограды детского сада. В настоящее время прорыв локализован.

Теплоэнергетики напомнили, что выявленные проблемные места позволят вовремя устранить нарушения и избежать отключений в холодное время года. Горячее водоснабжение у потребителей на время испытаний отключают, а температуру воды в трубах снижают до 35-40 градусов.