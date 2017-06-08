Взрыв у посольства США в Киеве сочли "злостным хулиганством"

Взрыв возле посольства США в Киеве, прогремевший ночью 8 июня, местные правоохранители сочли "злостным хулиганством".

Окончательная квалификация следователями этого события осуществлена по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Злостное хулиганство". Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает телеканал "112 Украина".

Он отметил, что после проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция усматривает в этом инциденте признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. "Факт взрыва возле посольства США в Киеве переквалифицировано в злостное хулиганство", – заявил Князев.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации данного события как злостное хулиганство", – подчеркнул глава полиции.

Он также добавил, что контроль за расследованием в данном уголовном производстве возложен на Главное следственное управление и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

"В рамках данного уголовного производства для объективного исследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью", – отметил Князев.

Как сообщала "Фонтанка", взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщила пресс-служба управления киевской полиции. Об инциденте стало известно ночью в 00.05 (совпадает с мск).