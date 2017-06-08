«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до рекордного за последние пять лет уровня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укртрансгаза» 8 июня, сообщает «Лента.ру.

«Объемы транзита российского природного газа по газотранспортной системе Украины за первые пять месяцев 2017 года выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 64 процента по сравнению с этим периодом 2015 года», — отмечает украинский газовый оператор. В сообщении также говорится, что этот объем на 9 миллиардов кубометров превышает средний объем транзита, зафиксированный в январе – мае в 2013-2016 годах.

Напомним, руководство «Газпрома» неоднократно заявляло об отказе транзита газа через Украину после завершения строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Это случится не раньше 2019 года.