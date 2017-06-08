Пятерых жильцов дома на Культуры эвакуировали из-за горящей кухни соседей

Жители девятиэтажки в Калининском районе Петербурга днём 8 июня вынуждены были ждать на улице, пока пожарные тушили горящую кухню в соседней квартире.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, информация о дыме, валящем из окон второго этажа дома 21/1 по проспекту Культуры, поступила в 12:43. На место оперативно прибыли три пожарных расчёта.

Огонь распространился по кухне на семь квадратных метров. Из-за сильного задымления пять человек из соседних квартир вывели на улицу. В час дня пожар полностью потушили.

«Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в ведомстве.