Яхтенный мост – он есть, но его как бы нет

Яхтенный мост, который построили к Кубку конфедераций, проработал недолго. На 11-й день переправу закрыли вовсе. Сейчас попасть на него можно почему-то только с одной стороны. И даже полицейские, которые там дежурят, не знают, почему.

27 мая в Петербурге официально и торжественно открыли Яхтенный мост. Переправа соединяет берега Большой Невки и предназначена для пешеходов и велосипедистов. По ней зрители матчей Кубка конфедераций должны попадать на стадион «Санкт-Петербург Арена» и возвращаться в Приморский район, но мост вообще полюбился жителям – особенно в выходные дни он оказался востребован. Вид сверху открывается красивый, если не сказать роскошный: стадион, залив, купол Питерлэнда, ЗСД. Переправа разукрашена в разные цвета, красная дорожка предназначена для двухколесного транспорта, синяя – для пешеходов.

6 июня поток желающих взойти на новый мост наткнулся на препятствие в виде полицейских. Читатели «Фонтанки» сообщили, что входы закрыты с 10 часов утра. Недовольным сотрудники МВД в форме объясняли, что на мосту идет ремонт.

Но с утра 7 июня перекрытия оказались частично сняты. Сейчас попасть на мост без ограничений можно со стороны стадиона «Санкт-Петербург Арена». На другой стороне, в Приморском районе, стоят ограждения. Там можно только сойти. Полицейские, которые дежурят у ТРК «Питерлэнд», причин этого, по их словам, сами не знают. «Фонтанка» попробовала попасть на Яхтенный из Приморского района, и вот что получилось.

Переправа имеет сложную судьбу. Яхтенный мост – это один из восьми объектов, которые должны были появиться в городе по требованию ФИФА для проведения Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу – 2018. Поначалу власти города собирались соединить Яхтенную улицу с западной частью Крестовского острова полноценной автомобильной переправой или даже мостом-магазином – двухъярусным и с торговыми площадями. На эти планы не нашлось ни денег, ни инвесторов. После этого пошли разговоры о том, чтобы ввести плату за проезд по переправе. В самом конце 2015 года от всех этих идей отказались. Так как начало работ затягивалось, появилась угроза – ФИФА заявила, что объект важен, и если его не построят, Кубок конфедераций у Петербурга отберут. Город быстро взялся за дело, и в феврале 17-го пять крупнейших дорожных компаний города заявили, что сами построят мост в подарок. В работы вложили 2 млрд рублей. Власти Петербурга выдохнули и продолжили готовиться к турниру.

Что сейчас происходит с Яхтенным мостом – непонятно. На этот вопрос ответить не может никто.

Так, в городском комитете по транспортной инфраструктуре уверяют, что ремонта на переправе нет, а перекрытия и установка защитных экранов со стороны стадиона «Санкт-Петербург Арена» – не чиновничьих рук дело, свою работу они там уже завершили.

В СМИ появлялась информация, что переправа закрыта по требованию ФИФА и МВД в целях безопасности. В пресс-службе ГУ МВД Петербурга «Фонтанке» ответили, что не могут комментировать этот вопрос, так как он не относится к делам управления, несмотря на то, что там дежурят сотрудники этого управления. При этом МВД России переадресовало наш запрос в ту же пресс-службу.

В попытках найти концы этой истории мы попытались связаться с оргкомитетом мероприятия, но ответа пока не получили.

Таким образом, выяснить, какую угрозу безопасности несет маленькая полоска моста, на которой выставлены ограждения и пост полиции, и почему сейчас опасность грозит только жителям Приморского района, пока не удалось. Видимо, это почти военная тайна.

Марина Муратова, специально для «Фонтанки.ру»