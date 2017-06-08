На реконструкции школы в Сестрорецке украли 72 миллиона

Прокуратура Петербурга выявила хищение крупной суммы при реконструкции школы в Курортном районе и строительстве бассейна при ней.

Как сообщает 8 июня пресс-служба надзорного ведомства, прокуратура района проводила плановую проверку контракта, заключенного в октябре 2014 года комитетом по строительству с одной из строительных компаний города.

За 330 миллионов до июня 2016 года школа №434 должна была выглядеть как новенькая — организация бралась обновить водопровод, канализацию, сделать бойлерную, а также усилить систему безопасности 15 камерами по периметру. Но самое главное – построить бассейн. Однако в июле 2016 на сайте www.zakupki.gov.ru отсутствовала информация о завершении реконструкции и приемке работ, а также о переносе сроков исполнения контракта.

В ходе проведенной проверки прокуратура района выявила, что при исполнении контракта были похищены бюджетные денежные средства в размере более 72 млн рублей. Миллионы были заплачены по актам выполненных работ, которых не было вовсе.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).