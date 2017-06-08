Пулково ведет переговоры с лоукостерами, летающими в Европу и Юго-Восточную Азию

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, ведет переговоры с рядом авиалоукостеров о запуске полетов в 2018 году. Об этом сообщил 8 июня в ходе пресс-конференции коммерческий директор «ВВСС» Евгений Ильин.

«В частности, это перевозчики из Европы и Юго-Восточной Азии», – сказал он.

Среди европейских направлений обсуждается Испания, Италия и Франция, добавил он. Известие о достижении договоренности может появиться до конца 2017 года.

При этом Евгений Ильин подчеркнул, что речь идет именно об иностранной компании. О создании нового российского лоукостера с иностранным участием речи не идет, сказал он.

Ранее сообщалось о том, что российские инвесторы ведут переговоры с зарубежными бюджетными перевозчиками о создании совместного проекта.

Сейчас из Пулково летает только один лоукостер – "Победа" – "дочка" "Аэрофлота", Но она обслуживает только российские направления. С 27 августа полеты в Будапешт начнет венгерский лоукостер Wizz Air.