Стоун: Мегин Келли плохо подготовилась к разговору с Путиным

По мнению американского кинорежиссера Оливера Стоуна, ведущая телеканала NBC Мегин Келли плохо подготовилась к интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает 8 июня ABC News.

По мнению режиссера, она не была способна «поддержать спор или возразить» главе России, «поскольку не знает многих вещей», пишет «Газета.Ru». «Путин знал свое дело, а она – нет», — заявил Стоун.

Стоун также заметил, что Келли во время интервью «была похожа на пулемет», и с этой точки зрения показала все недостатки в современной журналистике, которая мало уделяет внимания нюансам.

Как ранее писала "Фонтанка", интервью Владимира Путина Мегин Келли в программе Sunday Night на NBC привлекло 6,1 млн зрителей в США, сообщает Adweek. Рейтинг интервью в возрастной группе 25-54 составил 1,2. Популярность этой программы стала наибольшей среди программ NBC (без учета спортивных) за период с 20 марта 2016 года в таймслот с 19.00.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не теряет надежды на перемены в российско-американских отношениях. Отрывок из интервью опубликован на YouTube телеканалом Showtime. Полностью интервью Путина покажут четырьмя эпизодами 12-15 июня.