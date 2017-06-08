Парламент Украины определил целью страны вступление в НАТО

Верховная рада 8 июня утвердила поправки в некоторые законодательные акты Украины касательно внешнеполитического курса государства. Приоритетом страны определено вступление в военный блок НАТО.

Такое решение поддержали 276 народных депутатов, сообщает "112 Украина".

"Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины", – говорится в принятых поправках.

Раньше в законах была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Теперь их должен подписать президент страны. Но даже если Пётр Порошенко этого не сделает, спустя некоторое время, согласно законодательству страны, поправки вступят в силу.