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08.06.2017 12:08

На петербургской дамбе остановили работы, чтобы спасти крачек

Гнёзда с краснокнижными птицами практически из-под ковша строителей выдернули петербургские чиновники и активисты «Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей».

Как сообщили 8 июня в пресс-службе комитета по природопользованию Смольного, об угрозе уничтожения редких для города малых крачек, которые облюбовали участок Комплекса защитных сооружений, рассказали общественники. На дамбе шли дорожные работы, а гнёзда были устроены прямо по оси технологического проезда, при насыпи которого птицы и ещё не вылупившиеся птенцы могли погибнуть.

Смольный организовал спасательную операцию.

«Мы остановили работы. Успели спасти гнездовья самой маленькой из крачек и чаек – малой крачки. Часть гнезд уже были засыпаны, но не уничтожены», – рассказал начальник отдела экологического надзора объектов животного мира Николай Ахматович.

Спасти удалось не меньше двадцати гнёзд, в каждом из которых два-три яйца, отложенные в ямку из песка. В комитете уточнили, что этот вид малой крачки в Петербурге практически не встречается. Их защищает Красная книга России, так что уничтожение таких видов может обойтись юридическому лицу в штраф до миллиона рублей.

Государственные инспекторы по охране окружающей среды Петербурга уже готовят предостережение в адрес нарушителей, а Смольный благодарит активистов.


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