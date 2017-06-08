В «Русь сидящую» пришли с обыском

Следственные действия проводятся в данный момент в благотворительной организации «Русь сидящая» в Москве. Об этом 8 июня на своей странице в Facebook сообщила исполнительный директор организации Ольга Романова.

Кто проводит обыски и на каких основаниях, Романова пока не сообщила.

«Русь сидящая» занимается оказанием помощи – главным образом, правовой – осужденным и их семьям. Организация проводит правовой ликбез и профессиональную экспертизу уголовных дел. Также собирает средства для осужденных и подследственных. Юристы «Руси», как правило, занимаются сопровождением дел задержанных на несанкционированных митингах.