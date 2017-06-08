Лоукостер Wizz Air увеличит число рейсов из Пулково до трех в неделю

Авиалоукостер Wizz Air увеличит число рейсов из Пулково до трех в неделю в зимнем сезоне. Об этом сообщил коммерческий директор компании Джордж Михалопулос 8 июня в ходе пресс-конференции в Петербурге.

О начале регулярных полетов венгерского бюджетного перевозчика из Петербурга в Будапешт стало известно весной 2017 года. Сообщалось, что с 27 августа 2017 года перелеты будут выполняться из аэропорта Пулково дважды в неделю – по средам и воскресеньям на воздушных судах A320.

С началом зимнего сезона 31 октября самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам, сказал Джордж Михалопулос. Цена на билеты будет начинаться от 59,99 евро.

Комментируя возможность расширения маршрутной сети из Северной столицы, Джордж Михалопулос сообщил, что сейчас компания связана двухсторонним соглашением, которое дает право на полеты из Венгрии в Россию. "Мы не можем летать в третьи страны, только увеличивать число рейсов в рамках двух стран", – сказал он. По словам топ-менеджера, Wizz air рассчитывает, что петербуржцы будут пользоваться услугами авиакомпании не только для того, чтоб попасть в Будапешт, но будут использовать его как пересадочный узел. Из столицы Венгрии лоукостер летает по 63 направлениям.

По прогнозу Wizz air, она будет перевозить 30 тыс. пассажиров между Петербургом и Будапештом в год при двух рейсах в неделю и 45 тыс. – при трех.