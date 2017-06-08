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08.06.2017 11:56

В отключенный дом на Джамбула вернули газ

 

В доме №12 по переулку Джамбула в Петербурге, где на прошлой неделе срезали газовые трубы, восстановили коммуникации. Ранее утверждалось, что в дымоходах не хватает тяги.

О том, что газоснабжение восстановлено, накануне сообщила администрация Центрального района. По информации чиновников, этому способствовали совместные мероприятия администрации и ООО «ПетербургГаз».

В субботу, 3 июня, «ПетербургГаз» отрезал  трубы в доме, после чего 12 квартир остались без газа и горячей воды. Проблема в том, что после строительства по соседству 9-этажного Hovard Palace в дымоходах шестиэтажки пропала тяга. Из-за этого, как объясняли газовщики, токсичные продукты сгорания не выводятся в атмосферу, а остаются в жилых помещениях. В течение года вентили неоднократно перекрывали, однако жители срывали пломбы, так что 3 июня трубы просто срезали. Теперь, после получения актов обследования вентканалов и дымоходов, коммуникации и подачу газа восстановили.


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