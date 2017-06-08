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08.06.2017 11:53
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Помогите исполнить мечту Артемия

У восьмилетнего Артемия лимфангиома – это доброкачественная опухоль, появляющаяся из-за нарушений работы лимфатической системы. Семья мальчика долгие годы борется с этим заболеванием. Уже потрачено много сил и средств. Есть улучшения, и останавливаться на достигнутом нельзя. Артемию предстоит новый курс лечения, но на него не хватает денег. Мальчик мечтает избавиться от болезни и надеется на помощь неравнодушных людей.
Помогите исполнить мечту Артемия

Благотворительный фонд «Алёша» просит оказать помощь в сборе средств.

Григорьев Артемий, 8 лет.

Обширная лимфангиома правого бедра

На лечение не хватает 373 600 руб.

Артемий родился 21 марта 2009 года. Через несколько месяцев правое бедро сильно увеличилось в размерах. Врачи поставили диагноз – обширная лимфангиома правого бедра. Это доброкачественная опухоль, появляющаяся из-за нарушений работы лимфатической системы.

За первые два года Артемию врачи сделали три операции в Армавире и Краснодаре в попытке убрать опухоль. Операции сопровождались тяжёлыми послеоперационными периодами. Лимфангиома, несмотря на вмешательство хирургов, продолжала расти. На ноге остались ужасные шрамы.

Мама с сыном поехали на консультацию в РДКБ в Москву, где им объяснили, что опухоль нельзя оперировать, её нужно только лечить. Артемию предложили возможное лечение СВЧ (выжигание мягких тканей), но гарантий никаких не давали. В панике мама начала искать информацию. На её поиски откликнулись родители детей, которые с таким заболеванием лечатся в Германии в клинике UniversitätsklinikumSchleswig-Holstein. Лечение предполагает введение в опухоль ОК-432 или пицибанил. Клиника согласилась принять мальчика.

В мае 2012 года семья вылетела на первый курс. После обследования медики сообщили, что в результате всех операций лимфангиома иссечена на мелкие кисты. Это затрудняло введение препарата. Также был поставлен новый диагноз – образование кожной лимфангиомы.

Началось долгое лечение, операции, исследования, поиски нового метода борьбы с внешней лимфангиомой. Но положительного результата не было. Было принято решение: вкалывать ОК-432 каждые полгода.

На данный момент удалось добиться состояния ремиссии кожной лимфангиомы: ухудшения нет, но нет и метода окончательного лечения. Однако необходимо продолжать искать метод лечения опухоли, в таком состояние её оставлять нельзя, может пойти обратный процесс. Тогда вся предыдущая борьба окажется напрасной.

За четыре года три раза клиника выставляла счета. Было проведено несколько курсов лечения с помощью средств, собранных добрыми людьми и благотворительными фондами. В 2017 году клиника выставила новый счёт на продолжение лечения – 16 033,56 евро. Родители смогли собрать большую часть суммы. Осталось собрать 5 793 евро или 373 600 рублей.

Артемий – жизнерадостный и лучезарный мальчик, который учится в обычной школе, а ещё в музыкальной и художественной. Он осваивает баян и мечтает в ближайшее время избавиться от болезни.

О том, как помочь Артемию, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша» – http://www.novostroy.su/apartments/2153768/ http://www.aleshafond.ru/children/grigorev_artemiy/.


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