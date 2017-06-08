Мигель Данни едет в Москву

Полузащитник Мигель Данни, с которым «Зенит» не стал продлевать контракт, 8 июня опубликовал у себя в инстаграме фотографию с сообщением, что он едет в Москву на «Сапсане».

«На пути в Москву», – сопроводил он подписью свое фото.

Ранее появлялась информация, что футболист ведёт переговоры с вернувшимся в премьер-лигу московским «Динамо» и «Краснодаром».

"Фонтанка" присала о том, что и о прекращении контракта с "Зенитом" португалец сообщил первым. Информация появилась в инстаграме португальца. Данни разместил 5 июня на своей страничке в фотосети парное изображение — первый и последний гол за сине-бело-голубых. И сообщил, что «с глубокой грустью вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита».