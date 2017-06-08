Фурсенко о секретном контракте с Манчини: Когда я уходил из РФС, все сейфы были открыты

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, почему Роберто Манчини назначили главным тренером питерского клуба, и раскрыл подробности ситуации 2012 года, когда итальянца прочили в главные тренеры сборной РФ.

"Он один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС, – я собирался пригласить его на работу в сборную России", – цитирует Фурсенко sports.ru 8 июня.

"Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось, – продолжил Фурсенко. – В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза".

На вопрос издания о том, подписал ли он как президент РФС во время Евро-2012 контракт с Манчини до 2018 года, и о слухах про то, что этот контракт нашли в сейфе в администрации Дома футбола, который пришлось вскрывать, Фурсенко заявил следующее.

"Это ерунда на постном масле. Когда я уходил, все сейфы были открыты. Не то что не заперты, а просто открыты нараспашку. Мне не хочется все это ворошить. Это комментировать бессмысленно", — сказал Фурсенко.

Подробнее о ситуации с контрактом Манчини в 2012 году читайте в материале "Фонтанки".