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08.06.2017 11:20

ВЦИОМ: Деятельность премьер-министра начинает расстраивать россиян

Жители России по-прежнему доверяют государственным институтам. Но если работой президента сограждане стабильно довольны, то деятельность премьер-министра начинает расстраивать, считают социологи.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого были опубликованы 8 июня, работу главы государства за прошедшую неделю положительно оценили 81,1 процента граждан. Этот показатель более полугода не опускается ниже 80 процентов.

Деятельностью правительства довольны 55,9 процента опрошенных. Усилия Дмитрия Медведева на посту премьер-министра в мае устраивают практически каждого второго (51 процент). Но, как отметили социологи, с марта этот показатель постепенно ползёт вниз.

Самому Медведеву доверяет 14,9 процента россиян, это третий результат среди политиков и чиновников. Лидером по этому показателю остается Владимир Путин (48,1 процента). Вслед за ним идёт министр обороны Сергей Шойгу (16,6 процента). А оппозиционеру Алексею Навальному доверяет лишь 1,4 процента населения.

Антирейтинг доверия возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «не верю» ему сказали 24,6 процента участников опроса. В этот список также попал Дмитрий Медведев, в котором не уверены 15,4 процента опрошенных. Отметим, что количество тех, кто категорически не верит Путину, немногим меньше, чем тех, кто не верит Навальному (3,1 и 3,2 процента недоверчивых соответственно). При этом, если показатели оппозиционера в течение месяца выправлялись, то критично о президенте стали отзываться чаще.

Электоральный рейтинг партий существенных колебаний в мае не показал. «Единая Россия» незначительно улучшила свои показатели, и сейчас её поддерживает 48,4 процента опрошенных. Несмотря на личное недоверие россиян к Жириновскому, ЛДПР уверенно занимает второе место в партийном списке (12 процентов). За КПРФ свои голоса готовы отдать 9,5 процента россиян. Минимум поддержки избирателей у «Справедливой России» (4,4 процента).


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Фотобанк Pixabay.com
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