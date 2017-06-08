Сторчак: РФ погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Кореи

Россия полностью погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Республики Кореи. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак,.

«Что касается задолженности перед суверенами, то после того, как мы погасили долг перед странами – членами Парижского клуба, полностью, в два этапа, рассчитались перед странами Восточной Европы, у нас, по-моему, остался единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей года, наверное, до 25-го, может быть, 21-го. Это Республика Корея», — сказал он.

По информации замминистра, ранее Россия расплачивалась по этому долгу товарными поставками, но «потом, в конечном итоге, договориться не сумели – и сохраняется график разовых платежей».

На данный момент остаток долга оценивается примерно в $300 млн.

«Корейская сторона не согласилась на досрочное погашение без премии к основной сумме долга. У них собственные внутренние ограничения есть на этот счет. Но мы премию давать не захотели», – объяснил Сторчак.

Он также отметил, что у России с 2005 года нет задолженности перед МВФ.

Ранее, в марте этого года, Минфин сообщал, что Россия подписала соглашение с Боснией и Герцеговиной о выплате долга. До 5 мая Россия выплатил $125,1 млн. Как отмечал Сергей Сторчак, Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой была не погашена.

По данным Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2017 года, по оценке Банка России, составил $529,7 млрд и увеличился по сравнению с началом года на $16,2 млрд или на 3,1%. Размер долга органов госуправления составил $42,53 млрд.