Компания Л1 объявила о заселении второй очереди ЖК «Премьер Палас»

В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас».

Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.

Жилой комплекс бизнес-класса «Премьер Палас» построен в исторической части города, на берегу Малой Невки. Его особенность – видовые квартиры с террасами и собственными бассейнами на верхних этажах. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя салон красоты, фитнес-центр, spa-салон, детский клуб, частный детский сад, кофейню, магазины, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг. На территории «премьер Паласа» обустроены детские площадки и прогулочный променад вдоль берега реки. В будущем здесь появится причал для легкомоторных судов.

«Премьер Палас» уже не раз был отмечен профессиональными жюри. Комплекс дважды становился стал финалистом конкурса Urban Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса», а также удостоен престижной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости» как лучший жилой комплекс бизнес класса Санкт-Петербурга.