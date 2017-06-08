ЦБ введет новый механизм санации банков через месяц

Новый механизм санации финансовых организаций через Фонд консолидации может заработать в конце следующего месяца. Об этом заявил зампред Центробанка России Василий Поздышев.

«Мы планируем, что это произойдет к концу июля. Это, конечно, оптимистичные прогнозы»,— сообщил Поздышев.

По словам представителя ЦБ, Фонд консолидации — «это обособленный набор счетов на балансе» регулятора.

«Решение совета директоров Банка России по определению отдельных наборов счетов на балансе Банка России было принято 18 мая и утверждено Национальным финансовым советом 26 мая, так что уже можно говорить о создании Фонда консолидации банковского сектора»,— рассказал зампред.

О планах ЦБ по созданию нового института для оздоровления банков стало известно в середине 2016 года. Регулятор неоднократно выражал недовольство качеством санаций, которые осуществляют коммерческие банки.

В этом году ЦБ определился со структурой управления фондом санации банков. Управляющая компания (УК) фонда станет автономным подразделением ЦБ. Курировать деятельность УК и, соответственно, самого фонда в статусе зампреда регулятора будет Василий Поздышев. Помимо этого ЦБ планирует расширить перечень участников рынка, к которым может применяться процедура финансового оздоровления.