Обломки пропавшего над Мьянмой самолета и тела пассажиров нашли в море

В Андаманском море Военно-морской корабль Мьянмы обнаружил обломки пропавшего накануне над республикой самолета Shaanxi Y-8 и тела находившихся на его борту людей. Об этом со ссылкой на представителя Вооруженных сил Мьянмы сообщает Associated Press.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, военные в ходе поисково-спасательной операции обнаружили в море два спасательных жилета, а также три тела и шину, которая, предположительно, являлась частью колеса лайнера.

Тела, по информации военных, принадлежали мужчине, женщине и ребенку. Обломки же, как поясняет агентство, были обнаружены в море к западу от города Лаунг Лоун. Данных о выживших пока не поступало. При этом CNN со ссылкой на мьянманских военных сообщает о найденных к настоящему моменту четырех телах погибших — двух взрослых и двух детей со спасательными жилетами и багажом. Все они, по информации телеканала, были обнаружены в 8:18 по местному времени.

Самолет, как отмечает Associated Press, перевозил 106 пассажиров и 14 членов экипажа. В основном все находившиеся на борту во время крушения, по данным пресс-службы, были членами семей военнослужащих. Причины происшествия устанавливаются, однако, как уточнили в ВС Мьянмы, во время авиапроисшествия в регионе шел сильный дождь.

При этом, как передает CNN со ссылкой на мьянманские Вооруженные силы, всего на борту лайнера находились 122 человека, из которых 108 были пассажирами, причем среди них, как замечает телеканал, были 15 детей и 58 гражданских лиц. Спасательная операция продолжается.

7 июня Shaanxi Y-8 пропал с радаров. Контакт с самолетом власти Мьянмы потеряли в 13:35 по местному времени в 32 км от города Давей. Позже в тот же день стало известно о том, что мьянманский военно-транспортный самолет потерпел крушение в Андаманском море. По информации Channel News Asia, на борту лайнера находились 120 человек.