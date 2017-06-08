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08.06.2017 10:09

Главой Невского района стал Алексей Гульчук

Алексей Гульчук назначен губернатором Петербурга на должность главы Невского района, которую до этого занимал Константин Серов.

Как написал 7 июня в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов, Георгий Полтавченко назначил на должность главы администрации Невского района Гульчука Алексея Владимировича. Ранее тот занимал должность заместителя главы районной администрации и курировал вопросы экономического развития, госзаказа, строительства и землепользования.

Напомним, Невский район остался без главы после того, как 4 мая Константина Серова утвердили на посту-вице губернатора. После его назначения обязанности главы выполнял его первый заместитель Сергей Оверчук.

 

 


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