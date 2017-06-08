Пять способов обойти новый закон об «авиадебоширах»

Госдума во втором чтении приняла поправки в Воздушный кодекс, среди которых долгожданные для авиакомпаний положения о списке дебоширов, которым запретят летать. Авиаторы действительно страдают от хулиганов на борту, соглашаются эксперты «Фонтанки», но отмечают: поправки составлены так, что напоминают «забор, от которого остались только ворота».

Летать страшно, но надо, а потому единственный способ успокоить расшатавшиеся нервы – выпить перед полетом. Это одна из теорий, объясняющих появление в Рунете тысяч видеороликов с пьяным дебошем в салоне самолета. Особенно часто инциденты происходят на курортных направлениях, когда соотечественники начинают «праздновать» отпуск еще в аэропорту вылета. Вовремя они остановиться не могут или не хотят, что в результате приводит к неадекватному, а иногда и агрессивному поведению во время полета. В крайних случаях экипажу приходится прерывать полет и выполнять вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, где авиахулигана передают сотрудникам полиции. Перевозчик при этом терпит многомиллионные убытки, а все остальные пассажиры рейса страдают из-за задержки прибытия.

Пьяные авиадебоширы – общемировая проблема, которая тянется сквозь года. Нетрезвые агрессивные пассажиры встречались на авиарейсах еще в СССР, но тогда случаи не получали такой огласки. В 2017 году ситуация не улучшилась. Главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев вспоминает совсем недавний случай. 27 мая рейс из Москвы в турецкий Даламан совершил посадку в Краснодаре, на борту нетрезвый пассажир спровоцировал драку.

В авиационной индустрии с годами разработали одну из эффективных мер предотвращения пьяного рецидива на борту. Замеченных в неподобающем поведении пассажиров вносят в специальный список, а потом отказывают им в покупке авиабилетов.

«Чёрные списки» в идеальном случае должны оказать двойное воздействие: человек, способный адекватно оценивать ситуацию, поймет риск на длительное время остаться на земле и скорректирует своё поведение; человек, который не в состоянии себя контролировать, представляет угрозу общественной безопасности, и «чёрные списки» могут стать законным инструментом, с помощью которого риски авиатранспорта будут сокращены за счёт недопуска таких лиц на борт воздушного судна», – рассказал Олег Пантелеев.

В России законопроект о «черных списках» был внесен еще пять лет назад, но только сейчас получил внимание депутатов. Наконец-то обратили внимание на проблему и перешли от риторики к обсуждению параметров законопроекта, поделился радостью Олег Пантелев. Однако, прочитав обсуждаемый текст, он и другие авиаэксперты удивились, сколько лазеек депутаты оставили для хулиганов.

Научный сотрудник НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко оформил критику обсуждаемых поправок в виде своего собственного списка. В нем пять пунктов. Во-первых, рассказал Крамаренко, законопроект подразумевает, что у каждой из авиакомпаний будет свой собственный «черный список». «То есть если ты набуянил в одной авиакомпании и стал там персоной нон грата, то по-прежнему можешь летать с другими», – пояснил он.

Во-вторых, в законопроекте написано, что в «черный список» попадают те дебоширы, которые уже понесли административное или уголовное наказание. «Получается двойное наказание за один проступок. Хотя на практике сейчас максимум, что может грозить дебоширу, – несколько часов в ОВД. Очень редко доходит даже до административной ответственности. Как много таких людей, которые попадают в категорию, предусмотренную законопроектом?» – удивился эксперт.

В-третьих, чтобы включить человека в «черный список», авиакомпания должна письменно уведомить гражданина об этом посредством «Почты России», рассказал Крамаренко. Ситуация напоминает анекдот с вручением повестки из военкомата: пока не подтвердил получение – свободен. Другими словами, бывший дебошир может не открывать дверь почтальону и заявить, что не получал никакого уведомления. Только, в отличие от уклонения от воинской обязанности, ему за это ничего будет. Вся ответственность об уведомлении ложится на авиаперевозчика.

В-четвертых, даже если дебошир попадет в список, то очень сложно будет проконтролировать, чтобы он не купил билет. Причина – в особенностях процедуры распознавания пассажира. «Пассажир идентифицируется по номеру паспорта, имени, фамилии и дате рождения. Если хотя бы одно из этого не совпадет с указанным в «черном списке», никто не может воспрепятствовать ему купить билет. А обойти это легко. Например, поменять паспорт, где новый документ будет иметь другой номер. В случае с загранпаспортом, можно оформить второй. К тому же имена россиян пишутся на кириллице, а для использования в электронных системах букинга переводятся на латиницу с помощью правил транслитерации. Достаточно изменить одну букву в написании своего имени или фамилии на латинице, и система воспримет дебошира как другого человека. Мало кто смотрит на дату рождения, где тоже можно «случайно ошибиться» одной цифрой в дне, месяце или годе. Да и вообще, эта проверка годится только в том случае, если пассажир пришел с паспортом в руке покупать билет в офисе авиакомпании. При покупке на каких-то иностранных сайтах эти данные могут вообще не спрашивать», – перечислил Андрей Крамаренко.

Наконец, в-пятых, у авиакомпаний нет права расторгнуть договор в одностороннем порядке, сказал Крамаренко. То есть если гражданин «смухлевал» одним из указанных выше способов и купил билет, а потом это выяснилось, то у перевозчика уже нет права отказать в перевозке.

Вдобавок внесение дебошира в список нежелательных пассажиров ограничили одним годом, что также вызывает вопросы. «Непонятно, на кого рассчитан список. Часто летающие пассажиры знают тонкости регистрации и при необходимости смогут обойти ограничения. Те, кто раз в три года выбирается в отпуск в Турцию, тоже не пострадают, так как их вычеркнут из списка уже через год», – отметил Андрей Крамаренко.

Ограничение срока действия одним годом действительно делает меру неэффективной, соглашается Олег Пантелеев. «Другие меры, направленные на защиту интересов авиадебоширов (перечень исключений, когда человек, находящийся в «чёрном списке», все же может полететь рейсом российской АК, достаточно обширен), также не способствуют повышению эффекта от будущего принятия законопроекта», – подчеркнул эксперт.

К слову, среди уважительных причин вернуть бывшего дебошира на борт значатся необходимость его доставки в Россию из мест, откуда можно добраться только самолетом, или его депортация из России в подобные локации. Кроме того, дебошир может подняться на борт, если он направляется на лечение, сопровождает человека с ограниченными возможностями или летит на похороны родственника.

Резюмируя, Андрей Крамаренко назвал принятые во втором чтении поправки к Воздушному кодексу «довольно бессмысленной страшилкой, делающей кому-то пиар».

Напомним, в сентябре 2016 года предложение об ужесточении наказания для дебоширов поддержал Владимир Путин. «Уверен, что дальнейшая практика покажет необходимость повторного возвращения к этой теме и коррекции норм, рассматриваемых сегодня», – подытожил Олег Пантелеев.

Андрей Меньшенин, специально для "Фонтанки.ру"