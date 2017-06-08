В МАК опровергли исчезновение трех секунд записи с «черного ящика» Ту-154 Качиньского

Никакого исчезновения фрагментов записи с бортовых самописцев разбившегося под Смоленском в 2010 году Ту-154М президента Польши Леха Качиньского не было. Об этом заявил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Об исчезновении фрагментов записи ранее заявляли эксперты польской комиссии. В апреле 2017 года польская комиссия выпустила новые материалы своего расследования.

По словам Морозова, на лайнере было установлено два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом он отметил, что установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

«Расшифровка польского самописца ATM-QAR производилась в Польше. Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах», — рассказал представитель МАК.

Он пояснил, что польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому после получения значительных повреждений вполне объяснимо отсутствие информации на нем.

«Возможно, именно это и является источником информации о неких «исчезнувших» трех секундах», — добавил Морозов.

Он подчеркнул, что из штатного защищенного параметрического самописца никакие секунды «не исчезали», а в отчете МАК приведена полная расшифровка записи.

«Никакие пять секунд из данной записи никуда «не исчезали». Со всей записью, в том числе и с якобы исчезнувшими секундами, можно ознакомиться и сегодня, посмотрев отчет на сайте МАК», — отметил председатель комиссии.

По его словам, это как раз примерно то время, которое прошло с момента столкновения самолета с деревом до прекращения записи.

В апреле польская генпрокуратура выдвинула обвинения в адрес российских авиадиспетчеров, а также «третьего лица» в умышленном провоцировании крушения самолета Ту-154 Качиньского.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку рядом с военным аэродромом Смоленск-Северный. На борту находились восемь членов экипажа и 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского, его супругу и часть руководства страны. Они направлялись на мемориальные мероприятия в Катыни. Все пассажиры и члены экипажа погибли.