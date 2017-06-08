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08.06.2017 09:49

Встреча с незнакомкой обошлась пожилому петербуржцу почти в полмиллиона

Петербургский пенсионер обнаружил, что полученные в банке деньги – подделка. Попросив полицию Красносельского района разыскать оригинальные купюры, он добавил, что накануне в его квартире побывала женщина.

Как стало известно «Фонтанке», сомнительное знакомство произошло у дома №10 по улице Рихарда Зорге днём 6 июня, где к 88-летнему пенсионеру подошли двое. По словам потерпевшего, мужчине лет сорока в голубой куртке и женщине 27 лет требовалась помощь со снятием денег. По всей видимости, пожилой человек им не отказал, и в банк на улице Маршала Захарова они пошли вместе. Там потерпевший снял 450 тысяч рублей.

Темноволосая незнакомка, поджидавшая его на улице, вызвалась проводить пожилого помощника. В квартире она надолго не задержалась, но, по словам потерпевшего, попросилась в туалет. Хозяин в это время спрятал деньги в сервант, где они и остались после того, как хозяин распрощался с гостьей.

Неладное пенсионер заметил на следующий день, когда пятитысячная купюра не прошла контроль в магазине. Позднее оказалось, что в пачке нет ни одной настоящей: все 450 тысяч – из «банка приколов».

Связав пропажу с оказанной накануне услугой, пожилой мужчина обратился в полицию.

 

 


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