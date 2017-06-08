В Адмиралтейском районе через 22 года отпустили убийцу

Оперативники «убойного» отдела Адмиралтейского района задержали 43-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве. Он признался, а его отпустили. Просто он задушил человека 22 года назад.

По информации «Фонтанки», 7 июня сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района доставили в свой кабинет 43-летнего местного жителя. Оперативники предъявили ему убийство, совершенное 5 сентября 1995 года.

Тогда в квартире на Английском проспекте, который еще назывался проспектом Маклина, неизвестный задушил 33-летнего кооператора Васильева и украл 4 тысячи долларов. С тех пор возбужденное прокуратурой дело хранилось в архиве.

По данным нашего издания, задержанный петербуржец вскоре написал явку с повинной, где описал обстоятельства и даже то, куда он потратил деньги. При этом у полицейских была убедительная причина с ним беседовать – к ним поступили результаты экспертно-криминалистического отдела ГУ МВД, где было указано, что именно отпечатки его следов пальцев рук обнаружены в квартире жертвы 22 года назад (недавно мужчина был дактилоскопирован при задержании совсем по другому поводу).

Тем не менее рапорт полицейских о раскрытии закончился нестандартно: «Мера пресечения не избиралась в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

При всем уважении к полиции Адмиралтейского района, все же это не рекорд давности по раскрытию убийств. Так, в январе этого года оперативники областного «убойного» отдела вынули из прошлого убийство в Выборге. 45-летний петербуржец также во всем сознался и также был отпущен. Но то преступление в Ленобласти произошло 25 лет назад.