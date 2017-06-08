В Москве на Курском вокзале задержали демобилизованного солдата с гранатами

На Курском вокзале в Москве полицейские обнаружили у демобилизованного с армейской службы солдата-срочника две гранаты. Боеприпасы оказались учебными. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Гранаты были найдены при прохождении контроля 21-летним военнослужащим. Он был задержан, а на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники. Эксперты установили, что предметы опасности не представляют.

Молодой человек объяснил, что взял их с собой на память о военной службе. В настоящее время сотрудники правопорядка изъяли муляжи.