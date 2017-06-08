Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать депортацию иммигрантов с себя

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо во время выступления в штате сказал, что, если администрация президента США Дональда Трампа хочет устроить депортацию иммигрантов, то чиновник готов покинуть страну первым. Как сообщает Fox News, дедушка господина Куомо иммигрировал в США из Италии. Губернатор отметил, что считать иммигрантами можно всех, чьи предки не принадлежали нью-йоркским племенам индейцев вроде Онондаге или Мохоки.

По словам Эндрю Куомо, чиновники из администрации главы государства нарушили «кардинальное правило» Нью-Йорка, забыв, «кем они на самом деле являются, и откуда пришли».

«Жители Нью-Йорка знают, что мы все иммигранты. Если им (администрации Белого дома.— Прим. ред.) нужна правда,— пусть посмотрятся в зеркало»,— заявил нью-йоркский губернатор.

Ранее министерство внутренней безопасности США опубликовало документы, свидетельствующие о существенном ужесточении правил депортации нелегальных иммигрантов. Из предыдущих правил убраны практически все исключения, при которых мигранты могли временно оставаться на территории страны, кроме того, добавлены новые правила обязательной депортации.