На территорию посольства США в Киеве бросили бомбу
Взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила пресс-служба управления киевской полиции.
Об инциденте стало известно ночью в 00.05 (совпадает с мск).
"При осмотре (места происшествия — ред.) выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.
Начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины.
Источник: РИА Новости