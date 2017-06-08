Человеческие останки нашли на пляже Нижнего Суздальского

Останки человека нашли на берегу водоёма в Выборгском районе Петербурга. Как они там оказались, теперь выясняет полиция.

Как стало известно «Фонтанке», на фрагменты костей наткнулись 7 июня, в районе трёх часов дня, гуляющие люди. Части скелета лежали на пляже Нижнего Большого Суздальского озера, в двухстах метрах от дома №31, по Выборгскому шоссе. Прибывшие на место полицейские установили, что кости – человеческие.

Причины и давность смерти неизвестного определят судмедэксперты.