В Киргизии задержали готовившего самоподрыв смертника

Правоохранительные органы Киргизии задержали подозреваемого в подготовке самоподрыва террориста, сообщили в Госкомитете нацбезопасности страны.

«Государственным комитетом национальной безопасности в ходе проводимых контртеррористических мероприятий на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации (МТО) М. А. По указанию главарей МТО готовился совершить самоподрыв во время массового скопления людей», — отметили в ведомстве.

По данным спецслужб, задержанный прошел минно-взрывную и специальную идеологическую подготовку в качестве смертника. На момент задержания он осуществлял сборку самодельного взрывного устройства, компоненты которого был найдены при обыске.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что в Бишкеке возле мэрии обнаружили муляж взрывного устройства.

Напомним, именно уроженец Киргизии, Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, считается исполнителем теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Также в качестве подозреваемых по этому делу проходят пятеро граждан этой среднеазиатской республики.