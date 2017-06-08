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08.06.2017 08:13

Эксперты прогнозируют ослабление рубля во второй половине года

Рубль ждет ослабление во второй половине 2017 года.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Лентой.ру».

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик полагает, что доллар будет торговаться в диапазоне 58-60 рублей.

«Во второй половине года есть больше оснований ожидать некоторого ослабления рубля. Это будет происходить как из-за снижения ставки Банка России, которое продолжится на фоне снижения темпов инфляции, так и под воздействием внешних факторов. В частности из-за повышения ставки Федеральной резервной системы США», — прокомментировал он.

Советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов, в свою очередь, заявил, что американская валюта подорожает до 62 рублей.

«Эту оценку может изменить либо резкое движение цен на нефть, либо более энергичные действия Минфина по скупке валюты. Для большинства крупных российских экспортеров минимально необходимый уровень курса доллара — это как раз 62 рубля при нынешних ценах на нефть. Причем речь идет не только об экспортерах углеводородов, но и, к примеру, зерна. Так что вопрос лишь в том, когда этот уровень будет достигнут», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 6 июня, первый зампред Банка России Ксения Юлаева сказала, что укрепление рубля приостановилось. «За последние несколько недель все-таки укрепление рубля приостановилось, насколько я понимаю. Оно как минимум сейчас затормозилось. То есть вклад предыдущего укрепления, наверное, еще происходит, но он, безусловно, снижается», — отметила она.

В апреле министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей. При сохранении текущих нефтяных котировок стоимость доллара составит 62 рубля.

 


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Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
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