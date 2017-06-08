ФАС: Цены на питание в Пулково не завышены

Общественное питание в так называемой стерильной зоне аэропорта «Пулково» организовано на конкурентной основе. К такому выводу пришли специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (УФАС).

Жалобу на работающие в Пулково кафе и рестораны подал житель Ейска, прилетевший в Северную столицу из Ростова-на-Дону. Он утверждал, что цены в ресторане Kamchatka завышены, но монопольное положение вынуждает пассажиров покупать такие продукты: «Пришлось взять чай за 150 рублей, сырники за 250 рублей и сметану к сырникам за 55 рублей», – возмущался гость города.

Однако в УФАС не обнаружили в организации питания нарушений закона. Ведь в стерильной (последосмотровой) зоне свои услуги предлагают двенадцать баров, кафе и ресторанов. Посетители могут выбирать разные методы обслуживания, в том числе «шведский стол», зал-экспресс и другие. Также работают буфеты и четыре торгующих продуктами питания магазина. В частности, тот же самый сырник ейчанин мог приобрести в соседнем баре в 1,7 раза дешевле.

«Таким образом, аэропорт «Пулково» предоставляет достаточно вариантов, из которых пассажиры могут выбрать подходящее именно для них место принятия пищи, учитывая экономические вопросы и время, которым они располагают, ожидая своего рейса. Цены на некоторые продукты питания несколько превышают среднегородские, что в основном обусловлено традиционно высокой в аэропортах всего мира стоимостью аренды», – отметили в пресс-службе УФАС 7 июня.

Ранее проведенная проверка не установила признаков монопольно высокой цены на продаваемую в стерильной зоне Пулково бутилированную воду, хотя поллитра можно приобрести минимум за 42 рубля. Также в ведомстве напоминают, что пассажиры вправе принести в здание аэровокзала свой «сухой паек», перекусить до прибытия в аэропорт или дождаться питания непосредственно на борту самолета. Тогда как действующие правила запрещают пронос в стерильную зону любых жидкостей, паст и иных подобных субстанций в емкостях более 100 мл.