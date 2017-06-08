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08.06.2017 00:48

В США застрелили подростка из России

Убитый в американском штате Мэриленд школьник Артем Зиберов состоял на консульском учете и не отказывался от российского гражданства. Об этом 7 июня сообщил руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин, передает ТАСС.

«Мы выяснили, что он состоит у нас на консульском учете с 2009 года. Консульский отдел посольства не располагает информацией о его выходе из российского гражданства», — сказал он.

Как сообщалось на сайте полиции округа Монтгомери, двойное убийство произошло в городе Монтгомери Виллидж. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщения о выстрелах. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли тела двух жертв с огнестрельными ранениями. Трупы находились в припаркованном автомобиле, пишет РБК.

В среду, 7 июня, Fox Baltimore сообщил, что погибшими были два школьника — 17-летний Ади Наджар и 18-летний Артем Зиберов из средней школы Мэриленда. По данным телеканала, они были убиты накануне выпускного вечера. По словам отца Наджара, его сын и Зиберов уехали на машине Honda, которую он подарил своему сыну.

Как заявил представитель местной полиции, Зиберов и Наджар не выходили из автомобиля и были застрелены в его салоне. Полицейские не смогли назвать подозреваемых в убийстве. Сотрудники правоохранительных органов предложили 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать преступника.

 


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