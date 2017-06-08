Поклонская объяснила две служебных квартиры в декларации

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью «Дождю» заявила, что принадлежащая прокуратуре Крыма квартира в Симферополе указана в ее декларации из-за того, что она жила в ней до избрания в парламент в 2016 году.

Сейчас комиссия при Генпрокуратуре решает, может ли она приватизировать эту недвижимость, приводит слова Поклонской Meduza.

6 июня организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обратила внимание на то, что в декларации Поклонской за 2016 год указано две квартиры — московская, положенная ей как иногороднему депутату, и симферопольская, которую она занимала как прокурор Крыма.

В «Трансперенси» считают, что Поклонская должна была покинуть эту квартиру. Организация обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования недвижимости депутатом.

Интервью телеканалу Поклонская дала 1 июня, до публикации «Трансперенси Интернешнл — Россия».