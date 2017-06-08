За участие в протестах 26 марта задержанные в Петербурге заплатят 450 тысяч

Петербургские районные суды рассмотрели полсотни административных дел в отношении задержанных участников акции против коррупции, которая прошла 26 марта на Невском проспекте.

Как сообщил «Фонтанке» 7 июня один из защитников задержанных Динар Идрисов, на сегодня суды вынесли решения по 46 делам. Оставшиеся 54 дела в отношении активистов были возвращены в полицию. Основная масса материалов попала в Смольниснкий районный суд. Два дела поступили в Дзержинский.

В результате, 44 активиста за нарушение установленного порядка проведения митинга были оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Только в отношении двоих петербуржцев производства были прекращены за отсутствием состава правонарушения. По словам Идрисова, среди задержанных оказалась супружеская пара. 26 марта муж с женой были задержаны вместе. В отношении супруга дело было прекращено, жену оштрафовали на 10 тысяч рублей. Что касается материалов, которые вернулись полицейским, то, как отмечает правозащитник, вряд ли они снова будут направлены в суд.