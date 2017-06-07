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07.06.2017 23:43

Назван состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной России по футболу 7 июня назвал окончательный состав команды, которая примет участие в Кубке конфедераций-2017.

Всего в списке 23 футболиста. В состав, в частности, вошли форвард Федор Смолов ("Краснодар"), а также полузащитники Александр Головин (ЦСКА) и Денис Глушаков ("Спартак"), пишет РИА Новости.

Окончательный состав сборной:

вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Владимир Габулов ("Арсенал");

защитники — Роман Шишкин ("Краснодар"), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак");

полузащитники — полузащитники Игорь Смольников ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Жирков ("Зенит"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ерохин ("Ростов"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак");

нападающие — Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — "Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар"), Максим Канунников ("Рубин").

 

Справка:

Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В чемпионате примут участие 8 сборных. Матч-открытие пройдет на «Санкт-Петербург-арене» между сборными России и Новой Зеландии.


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