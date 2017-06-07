В России завершаются испытания тяжёлого ударного беспилотника

Опытный образец российского тяжёлого беспилотника уже был поднят в воздух. Испытания могут быть завершены в 2018 году, после чего будет рассматриваться вопрос о государственной закупке для нужд министерства обороны.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства России, заместитель министра Юрий Борисов 7 июня посетил конструкторское бюро имени Симонова, где ему показали беспилотник.

"Пройдя этап разработки экспериментального образца, они подняли в воздух эту модель и сейчас у них на выходе уже опытный образец. Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу, выйдут на государственные испытания, и российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата", – цитируют Борисова в Министерстве.

Предприятие выиграло конкурс на разработку несколько лет назад, массовый выпуск беспилотника может начаться до 2025 года.