Росздравнадзор проверит клинику, где скончался балетмейстер Мариинского театра

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Петербургу и Ленобласти планирует проверить частную клинику «Доктор Лившиц», где скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 7 июня Росздравнадзор издал приказ относительно клиники на Торжковской улице. Решение было принято в связи со смертью заслуженного артиста России, который 2 июня скончался в кресле у стоматолога. Теперь приказ территориального органа должен получить согласование прокуратуры. В Росздравнадзоре «Фонтанке» пояснили, что обычно ожидание ответа составляет 2 недели.

«Но с учетом резонанса, вероятно, процесс ускорится», – резюмировал наш собеседник.

Ранее проверку по факту инцидента начало Главное следственное управление СК РФ по Петербургу. Следователи сообщают, что Вихареву в клинике ввели наркоз во время челюстно-лицевой операции, после чего у него остановилось дыхание. На сегодня проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Прощание с Сергеем Вихаревым пройдет утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра. Артиста похоронят на Серафимовском кладбище.