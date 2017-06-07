Режиссер фильма «Матильда» рассказал о личной просьбе Поклонской
Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом он рассказал НТВ в среду, 7 июня.
«Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее персональное письмо», — отметил кинематографист.
По его словам, в послании содержалась просьба предоставить картину «Матильда» для оценки эксперту депутата.
Ранее министр культуры Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг еще не вышедшей на экраны «Матильды» цирком. «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.
Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было.
Матильда выйдет в прокат 25 октября этого года.
Источник: Лента.ру