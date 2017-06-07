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07.06.2017 21:45

Трамп позвонил эмиру Катара

Президент США Дональд Трамп 7 июня провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

По данным телеканала, президент США выразил готовность помочь в разрешении кризиса в странах Персидского залива.

Днем ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара.

В ходе беседы Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами.

С Катаром разорвали дипломатические отношения девять государств: Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания. Демарш произошел вскоре после обнародования от имени эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани заявления о необходимости сближения с шиитским Ираном — главным геополитическим противником суннитских монархий Персидского залива. Катар позднее опроверг подлинность этой речи, но так и не убедил своих недавних союзников.

 

 

Источник: Газета.ру


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