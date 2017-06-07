Грешники нашли утешение на Литейном

ФСБ Петербурга увидела экстремизм в саентологической системе наказаний. Наложение епитимьи именем Рона Хаббарда сочтено публичным унижением, ведь грешники отныне признаны социальной группой.

Невский суд 7 июня арестовал двух представителей саентологической церкви Петербурга. Они обвинены в незаконном предпринимательстве, проповедовании исключительного превосходства своей религии и создании экстремистского сообщества. Потерпевшими значатся адепты той же церкви. Они нарушили правила, по которым когда-то согласились жить, и были за это наказаны. Следствие посчитало внутриорганизационные санкции унижением человеческого достоинства.

Уголовное дело по незаконному предпринимательству (статья 171 УК) петербургских саентологов возбуждено в апреле 2016-го. За время расследования чекисты чуть ли не прописались в церкви на улице Бабушкина, 3 и съездили в Подмосковье. Работала церковь с 90-х.

По версии следствия, за четыре года выручка саентологов от продажи лекционных курсов «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа» составила 276 млн рублей. В мае 2017-го появились еще два дела – по созданию экстремистского сообщества (статья 282.1 УК) и унижению достоинства (282 УК). ФСБ вычленила руководящий костяк из пяти человек. Задержаны духовный лидер Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главбух Сахиб Алиев, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева, ее зам Констанция Есаулкова.

Подпольную коммерцию обвиняемые особо не оспаривают. Товары и услуги продавались без регистрации юрлица, кассовые чеки отсутствуют, неуплата налогов зафиксирована.

А вот свежий взгляд ФСБ на экстремизм округлил саентологам глаза. Особенно когда следователь Сергей Мякин в Невском суде, куда привезли обвиняемых на арест, процитировал материалы дела:

«С января 2014 года осуществлялось публичное унижение человеческого достоинства лиц, которых они (фигуранты. – Ред.) выделяют в отдельную социальную группу «Источники неприятностей».

Последователи Хаббарда считают саентологию религией. Они верят в его учение. В их церковной иерархии действительно имеется статус, называемый «Потенциальный источник неприятностей» (ПИН). К этой категории отнесены адепты, подверженные внешнему отрицательному влиянию, не соблюдающие внутрицерковный устав и способные принести вред себе и другим. За эту потенциальную опасность ПИНы подвергаются дисциплинарным взысканиям, которые оформляются в этические приказы.

В материала дела имеются два таких документа. Защищающий саентологов адвокат Александр Мелешко обратил внимание на подписанный 12 марта 2017 года:

«Гражданин за то, что какие-то правила не соблюдал, не может получать одитинг. Ваша честь, вдумайтесь только. Вот это, оказывается, экстремизм!»

Одитинг (англ. auditing, от латинского «слушать») – одна из практик в саентологии, когда с клиентом в индивидуальном порядке общается высокопоставленный специалист.

Во втором приказе говорится о запрете адепту изучать определенные разделы философии.

«Наверное, нам придется закрыть все предприятия, – съязвил Мелешко. – Работодатель выносит приказ о дисциплинарном взыскании работника Иванова за прогул и, получается, тоже осуществляет экстремистскую деятельность. Стенгазеты нужно запретить. В них говорится, как в известном фильме, такой-то – пьяница и дебошир».

Саентологам вменяется пропаганда исключительности своей религии.

«Ну а кто не считает учение, в которое верят, лучшим?» – шепталась группа поддержки.

Сегодня успели арестовать Терентьеву и Алиева. Они отправлены в СИЗО на Шпалерной до августа. Остальных повезут в суд повезут 8-9 июня. Расследование по саентологам в общей сложности растянется на 17 месяцев, дело продлено до сентября.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»