В ЗакСе поспорили о памятнике Чайковскому на Театральной площади

В Законодательном собрании Петербурга утвердили законопроект, легализующий памятники в центре Петербурга. Согласно утвержденному в 2016 году закону, в историческом центре можно возводить произведения монументального искусства только с разрешения депутатов.

Так, 7 июня городской парламент одобрил памятник писателю Сергею Довлатову на улице Рубинштейна, фотографу на Малой Садовой улице, архитектору Андрею Воронихину на 23 линии В.О. (памятник пока не установлен) и композитору Петру Чайковскому на Театральной площади (памятник пока не установлен).

Дискуссию вызвал проект скульптуры композитора. По словам депутата от «Справедливой России» Алексея Ковалева, инициатором увековечивания памяти Чайковского стал дирижер Валерий Гергиев. «Мало того, что он памятник хочет поставить посреди дороги, так он еще и не вписывается в существующий ансамбль — там уже есть два композитора — Глинка и Римский-Корсаков, которые образуют симметрию», – заявил он с трибуны.

С ним не согласились депутаты от «Единой России», а также чиновники Смольного, в результате чего законопроект приняли в первом чтении.